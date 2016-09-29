Костиль покинет "Ренн" свободным агентом

Голкипер сборной Франции Бенуа Костиль заявил, что следующим летом покинет "Ренн". 29-летний француз не намерен подписывать новый контракт с клубом, за который выступает с 2011 года. Нынешнее соглашение игрока с красно-черными заканчивается 30 июня.

- Я пришел свободным агентом в "Ренн" и покину его свободным агентом, - цитирует L'Equipe Костиля. - Считаю, что сейчас уже слишком поздно вести переговоры и подписывать новый контракт. Хочу быть честным.

Напомним, летом Костиля хотели приобрести "Марсель" и "Фиорентина", но "Ренн" отказался продавать игрока.