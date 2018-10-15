Косьельни завершил карьеру в сборной Франции и заявил, что желал команде поражения на ЧМ-2018

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Также он признался, что желал команде проигрыша во время чемпионата мира.

- Думаю, я дал сборной Франции все, что мог, - сказал футболист в интервью Canal+. - У команды великолепное молодое поколение, и мое время там завершено. Я всегда буду болеть за Францию, это команда, которая представляет мою страну. Но играть за нее я больше не буду. Я хотел их успеха на ЧМ-2018, но в то же время я хотел их поражения. Да, это эгоистично, но это жизнь. Некоторые скажут: "эй, как это ты желал сборной поражения?". Но так я себя чувствовал себя на тот момент. Победа Франции причинила мне даже больше вреда в психологическом плане, чем моя травма.

33-летний защитник провел 51 матч за сборную Франции и забил один мяч.