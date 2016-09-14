Корантен Толиссо: "Отказался переходить в "Наполи" из-за суммы в 30 миллионов евро"

Полузащитник "Лиона" Корантен Толиссо подтвердил, что "Наполи" хотел подписать его прошлым летом. Тем не менее, после нескольких дней раздумий 22-летний француз принял решение отказаться от перехода.

- Я думал над предложением "Наполи" в течение двух или трех дней, - цитирует L'Equipe Толиссо. - Сумма в 30 миллионов евро большая, поэтому предложение итальянского клуба заставило меня думать. Также было определенное давление в связи с тем, что люди считали бы меня игроком за 30 миллионов евро. Теперь я больше не думаю об этом. Тот факт, что я колебался, был знаком, что переход в "Наполи" не был бы хорошим выбором. Доволен всем в "Лионе", где каждый верит в меня.