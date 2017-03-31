Корантен Толиссо: "Моя цель - сыграть на ЧМ-2018"

Полузащитник "Лиона" Корантен Толиссо признался, что хочет сыграть за сборную Франции на чемпионате мира-2018. 22-летний француз на этой неделе впервые сыграл за национальную команду в товарищеском матче с Испанией (0:2).

- Доволен ли я дебютом в сборной Франции? И да и нет, - цитирует пресс-служба клуба Толиссо. - Я не много бил по воротам, но и не совершал потерь. Хотелось проявить себя с более атакующей стороны. Также я разочарован поражением от Испании. Всегда неприятно проигрывать. Мои амбиции сейчас? Когда что-то пробуешь один раз, то, конечно, хочешь повторить это. Моя цель состоит в том, чтобы регулярно играть за сборную Франции и отправиться в Россию на чемпионат мира-2018.