Корантен Толиссо: "Мой поступок непростителен"

Полузащитник "Лиона" Корантен Толиссо попросил прощения за свое удаление в конце матча чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (0:2). Ранее стало известно, что "Лион" его оштрафует за участие в потасовке и удаление.

– Это непростительно, – цитирует RMC Толиссо. – Оставалось играть 30 секунд, мы провели плохой матч. Есть еще впереди туры, а я пропущу несколько матчей. Я наказал сам себя, наказал команду. Это нехватка зрелости. Мне нужно было лучше думать. Не знаю, что со мной случилось в конце игры. Это был плохой поступок, и мне очень жаль. Не понимал, к каким последствиям это приведет. Мы все совершаем ошибки. Я сделал большую ошибку. Надеюсь, это станет мне уроком.