Корантен Толиссо: "Для меня "Лион" - не только деньги, поэтому отказал "Наполи"

Полузащитник "Лиона" Корантен Толиссо рассказал, почему он летом отказался перейти в "Наполи". Итальянский клуб был готов заплатить за 22-летнего француза около 30 миллионов евро.

- Как только я принял решение зимой остаться в "Лионе", все прояснилось в моей голове, - цитирует France Football Толиссо. - Я быстро перевернул эту страницу в своей жизни. На следующий день я был игроком "Лиона" на 100 процентов. Я действительно колебался, когда "Наполи" вновь захотел подписать меня в июле. Однако сердце мне подсказало, что моим приоритетом должен быть новый сезон с "Лионом". Понимаю, что есть определенные преимущества, связанные с переходом в "Наполи", но "Лион" для меня не только деньги.