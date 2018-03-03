Когда восстановится Неймар? Повторное обследование - через полтора месяца

Операция нападающего "ПСЖ" Неймара в одной из больниц Белу-Оризонти прошла успешно, информирует пресс-служба парижан. 26-летний игрок сборной Бразилии сразу же начнет восстанавливаться под наблюдением клубного физиотерапевта.

Как сообщает официальный сайт "ПСЖ", через полтора месяца Неймара ждет повторное обследование, после которого станут известный сроки восстановления форварда.

Неймар получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У бразильца была диагностирована трещина пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.

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