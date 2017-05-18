Князь Монако Альбер II: "У команды необыкновенный и талантливый состав во главе с великим тренером"

Князь Монако Альбер II после завоевания "Монако" чемпионского титула отметил, что успех команды - это совместная работа игроков, тренерского штаба, сотрудников клуба и болельщиков. По его словам, красно-белые способны прогрессировать в дальнейшем.

- Это чемпионство является кульминацией многих вещей, - приводит Canal+ слова Альбера II. - Еще четыре с половиной года назад мы были в лиге 2, а сейчас - чемпионы Франции. Это необыкновенный и талантливый состав во главе с великим тренером. Это успех всех игроков, тренеров, сотрудников клуба и болельщиков. Я думаю, что эта команда имеет огромный талант в лице молодежи, которая может прогрессировать. Конечно, не все игроки смогут остаться летом в команде. Обязательно будут какие-то потери, но я надеюсь, что мы сохраним желание двигаться вперед.