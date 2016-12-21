Клюйверт против приобретения "ПСЖ" Родригеса

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери и директор клуба по развитию Патрик Клюйверт не сошлись во мнениях по поводу целесообразности приобретения у "Вольфсбурга" защитника Рикардо Родригеса, утверждает RMC. Испанский специалист считает, что 24-летний швейцарец станет хорошей заменой Максвеллу, который летом покинет команду. В свою очередь Клюйверт уверен, что не имеет смысла подписывать данного игрока.

В нынешнем сезоне Рикардо Родригес провел в составе "Вольфсбурга" 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.