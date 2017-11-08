Клубный магазин "Лиона" сделал манекену скандальный жест Фекира

Клубный магазин "Лиона" оригинально обыграл скандал во время матча 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (5:0). Игрок лионцев Набиль Фекир после второго гола отправился к трибунам соперников и отпраздновал гол в стиле Лионеля Месси, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция.

В клубном магазине один из манекенов "заставили" рекламировать футболку Фекира, сделав ему такой же жест, с каким игрок отпраздновал забитый мяч.