Клуб четвертого дивизиона потролил "ПСЖ" по поводу покупки Крыховяка

"Гранвиль", выступающий в четвертом дивизионе Франции, иронично отреагировал на решение "ПСЖ" отправить полузащитника Гжегожа Крыховяка за игровой практикой во вторую команду. "ПСЖ Б" с 27-летним поляком в составе сегодня переиграл "Гранвиль" со счетом 3:0 в матче очреденого тура КФА.
"ПСЖ" потратил 30 миллионов евро на покупку Крыховяка, чтобы тот играл в КФА против нас. Не думали, что мы такие страшные", - говорится в сообщении в официальном твиттере "Гранвиля".
Le @PSG_inside a donc dépensé 30M pour faire jouer Krychowiak en #CFA contre nous. On ne savait pas qu'on faisait si peur! Cc @CulturePSG pic.twitter.com/G3tmxdjMVr– US Granville (@US_Granville) 4 февраля 2017 г.