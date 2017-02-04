23:25 4 февраля | ФУТБОЛ — Франция

Клуб четвертого дивизиона потролил "ПСЖ" по поводу покупки Крыховяка

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"Гранвиль", выступающий в четвертом дивизионе Франции, иронично отреагировал на решение "ПСЖ" отправить полузащитника Гжегожа Крыховяка за игровой практикой во вторую команду. "ПСЖ Б" с 27-летним поляком в составе сегодня переиграл "Гранвиль" со счетом 3:0 в матче очреденого тура КФА.

"ПСЖ" потратил 30 миллионов евро на покупку Крыховяка, чтобы тот играл в КФА против нас. Не думали, что мы такие страшные", - говорится в сообщении в официальном твиттере "Гранвиля".

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Материалы REN-TV

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