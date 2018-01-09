Клеман Гренье: "Хочу оказаться там, где в меня будут верить"

Полузащитник "Лиона" Клеман Гренье хочет покинуть команду, поскольку не имеет игровой практики. Он считает, что стал жертвой недоверия со стороны тренерского штаба.

– Я единственный полузащитник в команде, который еще не играл с первых минут в нынешнем сезоне, – цитирует Le Figaro Гренье. – Это сложно объяснить. Я играю за резервную команду, морально и физически готов хорошо, борюсь каждый день, но не получаю шансов. Это очень расстраивает. Я увлечен футболом и хочу играть. Остальное вторично. Хочу оказаться там, где во мне будут нуждаться, где в меня будут верить. Если придется пойти на понижение, я готов к этому. Мне просто нужен проект, где в меня поверят.