Клаудио Раньери: "Попытался поставить автобус перед воротами"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери отметил, что его план на игру с "ПСЖ" не сработал. Парижане в матче чемпионата Франции дома обыграли "Нант" со счетом 4:1.

– Я попытался поставить автобус перед воротами, но это было очень сложно, – цитирует AFP Раньери. – Первые полчаса играли хорошо, а когда пропустили, все осложнилось. Не будем забывать, что мы играли против команды, которая способна выиграть Лигу чемпионов и всем забивает много голов. Понимали, что шансы на поражение велики. Но мы сделали максимум. Какие-то моменты были хороши, пусть четыре пропущенных гола и не могут радовать.