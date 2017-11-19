09:15 | Футбол — Франция

Клаудио Раньери: "Попытался поставить автобус перед воротами"


Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери отметил, что его план на игру с "ПСЖ" не сработал. Парижане в матче чемпионата Франции дома обыграли "Нант" со счетом 4:1.

– Я попытался поставить автобус перед воротами, но это было очень сложно, – цитирует AFP Раньери. – Первые полчаса играли хорошо, а когда пропустили, все осложнилось. Не будем забывать, что мы играли против команды, которая способна выиграть Лигу чемпионов и всем забивает много голов. Понимали, что шансы на поражение велики. Но мы сделали максимум. Какие-то моменты были хороши, пусть четыре пропущенных гола и не могут радовать.

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