Клаудио Раньери: "Нанту" не хватает характера"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери после поражения от "Лилля" в 1-м туре чемпионата Франции (0:3) посетовал на недостаток желания бороться у своих игроков. Также он отдал должное сопернику, который был мотивирован.

- Я не был удивлен игрой "Лилля", - цитирует пресс-служба клуба Раньери. - Я видел их матчи во время межсезонья, и я знаю их тренера Марсело Бьельсу. "Лилль" очень хорошая команда с большим количеством молодых игроков. Соперник заслужил победу. "Нанту" нужно прибавлять в плане характера.

"Лилль" казался более мотивированным, чем мы. Это ненормально. Я хочу, чтобы мои игроки всегда были высоко мотивированы. Я хочу, чтобы они всегда показывали характер, даже если счет не в нашу пользу.