Клаудио Раньери: "Нант" тоже может проигрывать"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери после поражения от "Дижона" в матче 11-го тура чемпионата Франции (0:1) отметил, что команда приложила недостаточно усилий для победы. "Канарейки" проиграли впервые спустя 8 встреч в лиге 1 без поражений.

- "Дижон" забил и заслужил свою победу, - цитирует L'Equipe Раньери. - У нас был час разминки, а потом играли только последние тридцать минут. То, что мы сделали, этого недостаточно. Я сделал изменения в перерыве, потому что хотел играть с двумя форвардами. У нас были возможности, но "Нант" тоже может проигрывать. Я хочу, чтобы мои игроки сражались от начала до конца.