Клаудио Раньери: "Мбаппе – будущее лучших клубов мира"

Бывший главный тренер "Монако" Клаудио Раньери высказал мнение, что форвард монегасков Кильян Мбаппе станет отличным приобретением для одного из лучших клубов мира. К нападающему лидера "Монако" проявляют интерес многие ведущие клубы Европы.

– Радамель Фалькао – отличный центрфорвард, он очень хорошо действует в паре с Мбаппе. Француз – будущее лучших клубов мира, – цитирует La Stampa Раньери.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 24 гол в 40 матчах за лидера чемпионата Франции. Мбаппе также стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в каждой из четырех первых игр в плей-офф турнира.