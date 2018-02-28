Кимпембе готов оплатить штраф за стрит-арт с его изображением

Защитник "ПСЖ" Преснель Кимпембе в Инстаграме опубликовал фотографию стрит-арта с его изображением, который был сделан на одной из улиц Панамы. 22-летний игрок обороны парижан остался впечатлен такой формой выражения любви болельщиков.

"На стене в Панаме, - говорится в подписи к фотографии. - Спасибо художникам! Я так тронут. Если пришлют штраф, готов его оплатить".

Кимпембе выступает за "ПСЖ" с 2014 года. В этом сезоне защитник принял участие в 26 матчах, не отметившись результативными действиями, получив 5 желтых и 1 красную карточку.