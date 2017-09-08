Кильян Мбаппе: "Я отказал "Манчестер Сити", а не Гвардьоле"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе, в минувшем сезоне выступавший в составе "Монако", заявил о том, что не думал о смене клубной прописки. По словам форварда, монегаски не выполнили его просьбу, после чего он стал рассуждать иначе.

– После окончания сезона я хотел остаться в "Монако". После нескольких встреч я сразу дал понять, что не думаю об уходе, – приводит L'Equipe слова Мбаппе. – Я был готов остаться, если бы монегаски выполнили мою просьбу, но произошло кое-что, после чего я стал думать иначе.

"Манчестер Сити"? Я отказал не Гвардьоле, а клубу. Мы беседовали о тактике, о том, как я могу вписаться в состав. Этот специалист знает, что такое футбол. Мне нравятся подобные специалисты. Мой уход? Я расскажу об этом, когда придет время.