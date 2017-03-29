18:06 | ФУТБОЛ — Франция

Кильян Мбаппе: "Я еще не готов к переходу в "Реал"

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Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе заявил, что пока не готов к переходу в "Реал". Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский клуб хочет заполучить 18-летнего француза, который стал одним из открытий этого сезона.

- Сейчас я нахожусь в "Монако". Переход в "Реал"? Посмотрим, - цитирует GFFN Мбаппе. - На данный момент я сосредоточен на "Монако"... "Реал" - великий клуб. Но мне еще многому предстоит научиться. В "Реал" игроки должны переходить, когда вышли на пик. Не думаю, что я уже на вершине.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

Хорошо рассудил Кильян. Удачи тебе, парень!

18:13

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