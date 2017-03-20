09:32 | ФУТБОЛ — Франция

Кильян Мбаппе: "Я бы не сказал, что делаю что-то необычное"

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Форвард "Монако" Кильян Мбаппе заявил, что не нужно называть его невероятным игроком, и отметил, что он просто старается выполнять свою работу. 18-летний футболист провел 22 матча в текущем сезоне чемпионата Франции, забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач.

– Я бы не сказал, что делаю что-то необычное, – цитирует Goal.com Мбаппе. – Просто я занимаюсь тем, что у меня получается лучше всего. Это обычная работа. Невероятный игрок – это том, который забивает по 60 голов за сезон. Так что, думаю, вы просто злоупотребляете таким термином в мою сторону. Я выполняю обычную работу, просто на хорошем ходу.

Я не смотрю, что пишет английская пресса. Очень спокойно отношусь ко всем разговорам обо мне. Утром я просыпаюсь, иду на тренировку, как и все остальные. Работаю над собой, стараюсь стать лучше.

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