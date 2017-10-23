Кильян Мбаппе: "Удаление Неймара не было очевидным"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе считает, что его партнер по команде Неймар​ был удален несправедливо в матче чемпионата Франции с "Марселем" (2:2). Сам француз не очень доволен своей игрой.

– Было очень жарко, – цитирует Goal Мбаппе. – Мы проигрывали до последнего, но спаслись. Это не победа, конечно. Но мы должны мобилизоваться. Уверен, что в следующем туре выиграем. Для меня матч вышел неудачным. Я слишком часто терял мяч. Мне не хватало реализации моментов.

Удаление Неймара разочаровало. Оно точно не было очевидным. Но он отличный игрок и обязательно справится с этим.