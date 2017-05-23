Кильян Мбаппе: "Только я буду принимать решение о своей карьере"

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе отметил, что будет принимать решение о продолжении своей карьеры самостоятельно. По словам форварда, он находится в таком возрасте, когда нужно постоянно выходить на поле.

- Я буду принимать решение на основании того, что полезно для моей карьеры, - приводит Goal слова Мбаппе. - Я в том возрасте, когда прежде всего нужно играть, это главный фактор. Мне не 35, когда можно экономить силы. Только я буду принимать решение. Никуда не уйду, если меня будут заставлять.

Отметим, 18-летний нападающий провел в этом сезоне 44 игры за "Монако", в которых забил 26 мячей.