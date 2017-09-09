Кильян Мбаппе: "Сегодня я был счастлив"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе после матча 5-го тура чемпионата Франции против "Метца" (5:1) отметил, что постарается как можно быстрее адаптироваться в новой команде. В дебютной для себя игре молодой нападающий забил гол.

- Я забил хороший гол, - приводит L'Equipe слова Мбаппе. - Хотел сделать пас Неймару, но защитник перехватил передачу. Быстрее соперника отреагировал и отправил мяч в сетку. Всегда хотел играть с лучшими футболистами в одной команде. И сегодня у меня была такая возможность. Стараюсь учиться у них профессионализму. Я был счастлив. Надеюсь, адаптация в новой команде пройдет как можно быстрее.

Справедливо ли удалили Ассу-Экотто? Не могу сказать. Я не видел его, но почувствовал. Это было опасно, но я не виню его.