Кильян Мбаппе: "Рад, что меня признали лучшим молодым игроком сезона"

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе поблагодарил одноклубников за помощь в получении наград по итогам сезона в чемпионате Франции. 18-летний француз был признан лучшим молодым игроком, а также был включен в символическую сборную.

- Я очень рад получить эту награду, - цитирует L'Equipe Мбаппе. - Хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде, которые в значительной степени помогли мне получить эту награду, без них ничего бы не получилось. Также благодарю тренера и сотрудников клуба, которые доверяли мне и помогали в течение этого сезона. Лестно знать, что ваша работа вознаграждена, и это еще один аргумент, чтобы продолжать работать и стараться идти как можно дальше.