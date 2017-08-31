Кильян Мбаппе: "Проект "ПСЖ" - самый амбициозный в Европе"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе выразил радость в связи с переходом в столичную команду. Парижане арендовали форварда у "Монако" на один год, сохранив за собой право выкупа.

– С большой радостью и гордостью перехожу в "ПСЖ", – цитирует клубная пресс-служба Мбаппе. – Для любого уроженца парижского региона "ПСЖ" и возможность регулярно играть на "Парк де Пренс" является мечтой. Я был соблазнен проектом клуба, который я могу назвать самым амбициозным в Европе. Вместе со своими новыми одноклубниками я намерен продолжать прогрессировать и помогать команде добиться больших целей, которые "ПСЖ" всегда ставил перед собой.