Кильян Мбаппе: "Проблема - в "ПСЖ", а не в уровне лиги 1"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе считает, что уровень лиги 1 не виноват в том, что парижанам сложнее переключаться на игры Лиги чемпионов. В чемпионате Франции "ПСЖ" до сих пор выигрывал во всех турах.

– Все зависит от нас самих, – цитирует AFP Мбаппе. – Мы должны менять свой настрой. Да, мы всех превосходим. Но нужно полагаться на самих себя всегда. У нас проблема в том, что при определенном счете начинаем играть медленнее. Если будем последовательны все 90 минут, то будет легче преодолевать разрыв между матчами чемпионата и большими играми. Проблема в нас, а не в чемпионате.