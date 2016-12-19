13:37 | ФУТБОЛ — Франция

Кильян Мбаппе: "Отказался от перехода в "Реал", чтобы завоевать трофеи с "Монако"

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Полузащитник "Монако" Кильян Мбаппе подчеркнул, что летом мог стать игроком "Реала". По словам 17-летнего хавбека, переход не состоялся, потому что он не захотел покидать Францию.

- Момент беседы с Зиданом был прекрасен. Он был откровенен со мной, но в итоге переход не состоялся, - приводит Goal.com слова Мбаппе. - Я не хотел покидать Францию, поэтому остался в "Монако". Думаю, что сделал правильный выбор.

Буду рад, если мне удастся побить сумму за переход Марсьяля. Но не ради этого я просыпаюсь по утрам. Нужно завоевывать трофеи, и я хочу сделать это в составе монегасков.

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