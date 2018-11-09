Кильян Мбаппе - о своих запросах по контракту: "Все налоги я плачу во Франции"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе прокомментировал информацию о его контракте с парижанами, которая попала в Интернет через Football Leaks. Он якобы требовал у парижского клуба 55 миллионов евро за пять лет контракта, оплату частного самолета и другие бонусы за то, что отказался переходить в "Реал", который за него предлагал больше.

– Мне не очень нравится этот разговор, – цитирует France Info Мбаппе. – Но поскольку тема актуальна, я скажу. Хочу отметить, что все свои налоги я плачу во Франции. За весь свой доход. Говорят многое, предложения были разные. Но я выбирал вариант, при котором мог бы максимально раскрыться и вырасти. Поэтому выбрал "ПСЖ".