15:52 | Футбол — Франция

Кильян Мбаппе - о своих запросах по контракту: "Все налоги я плачу во Франции"

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Нападающий "ПСЖ"  Кильян Мбаппе прокомментировал информацию о его контракте с парижанами, которая попала в Интернет через Football Leaks. Он якобы требовал у парижского клуба 55 миллионов евро за пять лет контракта, оплату частного самолета и другие бонусы за то, что отказался переходить в "Реал", который за него предлагал больше.

– Мне не очень нравится этот разговор, – цитирует France Info Мбаппе. – Но поскольку тема актуальна, я скажу. Хочу отметить, что все свои налоги я плачу во Франции. За весь свой доход. Говорят многое, предложения были разные. Но я выбирал вариант, при котором мог бы максимально раскрыться и вырасти. Поэтому выбрал "ПСЖ".

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