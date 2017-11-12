Кильян Мбаппе: "Неймар сразу взял меня под свое крыло в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе отметил, что рад иметь таких партнеров по команде, как Эдинсон Кавани и Неймар. Он также добавил, что бразилец значительно облегчил ему адаптацию в команде.

– Кавани превосходен. Я думаю, что он идеальный партнер для таких игроков, как Неймар и я, – приводит официальный сайт "ПСЖ" слова Мбаппе. – Он родился нападающим. Он хороший человек и большой профессионал.

Неймар облегчил мою адаптацию в команде и сразу взял меня под свое крыло. Он ведет себя со мной как старший брат. Когда такой игрок помогает тебе каждый день, это очень приятно. Мы рады, что он с нами. Он чувствует себя здесь комфортно и обязательно добьется больших успехов.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" этим летом за 222 миллиона евро, Мбаппе – из "Монако" на правах аренды с последующим обязательством выкупа за 180 миллионов евро.