Кильян Мбаппе: "Неймар и Гризманн - два разных игрока"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе считает, что ему необходимо прибавить во многих аспектах. Также он отметил, что Неймар и Антуан Гризманн разные игроки.

- Я очень хорошо справляюсь с давлением, - цитирует GFFN Мбаппе. - В последнее время все хорошо. Я выполняю свою работу и доволен тем, что делаю. Мне нужно продолжать работать, чтобы добиться еще больше прогресса.

- Кто более впечатляет на тренировках - Неймар или Гризманн?

- (Улыбаясь) Оба! Это два разных игрока. У Неймара есть творческая сторона, а у Гризманна - инстинкт убийцы перед воротами. Я изучаю их обоих.

- Какие аспекты игры вы можете улучшить?

- Каждый аспект. Особенно с тактической точки зрения. Иногда я теряюсь, когда нужно сыграть в обороне. С технической точки зрения также есть, что улучшить. Мне нужно прогрессировать. Я могу быть лучше.