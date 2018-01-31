Кильян Мбаппе: "Неделю назад меня за такое не удаляли"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе, получивший в полуфинале Кубка лиги с "Ренном" (3:2) первую красную карточку в карьере, заявил, что неделю назад в аналогичной ситуации не был удален. По выражению лица 19-летнего француза было видно, что он крайне недоволен решением арбитра.
"Слушайте, я то же самое сделал неделю назад... То же самое неделю назад... И ничего не было!" - заявил Мбаппе.
Мбаппе впервые в карьере получил красную карточку, помогла система ВАР. Видео
Kylian Mbappé : " J’ai pris la même chose il y a une semaine... rien ! " #PSG #SRFCPSG (via @Anton75_) pic.twitter.com/3MnRy1cC7d– PSG Society (@PSGsociety) 30 января 2018 г.