Кильян Мбаппе: "Неделю назад меня за такое не удаляли"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе, получивший в полуфинале Кубка лиги с "Ренном" (3:2) первую красную карточку в карьере, заявил, что неделю назад в аналогичной ситуации не был удален. По выражению лица 19-летнего француза было видно, что он крайне недоволен решением арбитра.

"Слушайте, я то же самое сделал неделю назад... То же самое неделю назад... И ничего не было!" - заявил Мбаппе.

Мбаппе впервые в карьере получил красную карточку, помогла система ВАР. Видео