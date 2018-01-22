Кильян Мбаппе: "Не держу зла на голкипера "Лиона"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе сообщил, что чувствует себя хорошо, несмотря на полученную травму в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (1:2). В середине первого тайма вратарь "ткачей" Антони Лопеш пошел на перехват мяча и врезался в 18-летнего француза, который оказался на газоне. Мбаппе пришлось заменить.

– Хочу сообщить вам, что со мной все в порядке, несмотря на впечатляющее столкновение, – написал на своей странице в Твиттере Мбаппе. – Не держу зла на Лопеша. Спасибо за вашу поддержку.

Мбаппе в кровь разбил голову и получил травму в игре с "Лионом" (18+)