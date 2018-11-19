Кильян Мбаппе: "Надеюсь, что "Золотой мяч" получит французский футболист"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе считает, что "Золотой мяч" должен получить французский игрок, сообщает Goal. 19-летний форвард полагает, что результаты голосования за звание лучшего футболиста 2018 года по версии France Football будут очень плотными.

– В этом году много хороших кандидатов, – цитирует Мбаппе Goal. – Многие игроки имеют шансы выиграть этот приз. Надеюсь, победителем станет француз. Это будет награда за тот путь, который сборная Франции прошла к победе в ЧМ-2018. Уверен, что результаты голосования будут очень плотными. Даже затрудняюсь дать свой прогноз.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл в 13 матчах во всех турнирах за "ПСЖ", забил 13 голов и отдал две голевые передачи.

Церемония награждения победителя "Золотого мяча" пройдет 3 декабря в Париже.