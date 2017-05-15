Кильян Мбаппе: "Монако" упустит титул, если случится нечто невероятное"

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе отметил, что его команде рано праздновать чемпионство, хотя упустить его будет сложно. Монегаски могут потерять его, если проиграют два оставшихся матча, а "ПСЖ" в последнем туре разгромит соперника с разницей в 20 мячей.

– Мы почти чемпионы. Разве что произойдет нечто невероятное, – цитирует Le Figaro Мбаппе. – Но официально титула у нас нет, так что не можем праздновать. Нужно еще игру в среду провести. Мы настроены серьезно на победу. Подождем. Два, три дня – это нормально. Мы восстановимся и постараемся победить "Сент-Этьен", чтобы стать чемпионами официально. Но мы не можем быть совершенными все время. Всегда можно сыграть лучше.