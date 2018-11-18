Кильян Мбаппе: "Между Неймаром и Кавани нет проблем"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе отметил, что между Неймаром и Эдинсоном Кавани нет напряженных отношений. Конфликты между ними случались в прошлом сезоне, а во время недавнего товарищеского матча сборных Бразилии и Уругвая (1:0) футболисты снова повздорили.

– Кавани отличный игрок, который приносит много пользы "ПСЖ". И Неймар тоже, – цитирует AFP Мбаппе. – После того инцидента я написал Неймару, прислал видео, мы вместе посмеялись. Нет никакой подоплеки. Это обычная игра, они защищали цвета своих сборных, и они правы в своем поведении. Это не помешает им вместе в составе "ПСЖ" обниматься и забивать голы. Нет никаких проблем.