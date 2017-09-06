Кильян Мбаппе: "Меня вдохновляет возможность выиграть все турниры с "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе на своей презентации в качестве игрока клуба отметил, что его вдохновляет возможность выиграть всевозможные турниры с новой командой. Он также добавил, что рад тому, что у него была возможность лично поговорить с главным тренером парижан Унаи Эмери перех переходом.

– У меня была возможность поговорить с Эмери. Это тренер, который готов обсуждать футбол, – приводит пресс-служба "ПСЖ" слова Мбаппе. – Мы могли с ним общаться напрямую.

В этом сезоне я хочу выступить даже лучше, чем в предыдущем. Меня вдохновляет возможность выиграть все турниры. Я смогу многому научиться у игроков команды. "Парк де Пренс" – особое место для меня.

Напомним, Мбаппе в последний день трансферного окна перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды. Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа, при активации которой форвард станет игроком парижан до конца сезона-2021/22.