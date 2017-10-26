Кильян Мбаппе: "Кавани - идеальный партнер для таких парней, как я и Неймар"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе сказал, что нашел общий язык с партнерами по атаке Неймаром и Эдинсоном Кавани. Форвард выразил уверенность в том, что бразилец выведет команду на новый уровень.

- Для меня Неймар словно старший брат, - цитирует Goal Мбаппе. - Прекрасно, что каждый день рядом со мной такой игрок. Он выведет "ПСЖ" на новый уровень. Мы счастливы, что он играет в этой команде. Надеемся, он хорошо себя чувствует тут.

Кавани? Он - идеальный партнер для таких парней, как я и Неймар. Он хорошо открывается, постоянно двигается и обладает классным ударом. Эдинсон – настоящий бомбардир и профессионал, а также хороший человек. Он - один из лучших нападающих мира.

Мбаппе в этом сезоне принял участие в 11 матчах, забив 4 мяча. На счету Неймара 10 мячей в 11 играх. Кавани в 13 играх забил 13 голов.