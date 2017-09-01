Кильян Мбаппе: "Это очень хороший день, похожий на день мечты"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе после победы над Голландией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (4:0) признался, что этот день очень похож на день мечты. 18-летний француз забил первый гол за национальную команду, а также "ПСЖ" объявил об аренде французского форварда у "Монако".

- Это день мечты для вас?

- Это прекрасный день с отличным переходом, большой победой и дебютным голом за сборную, - цитирует L'Equipe Мбаппе. - Возможно, да, это похоже на день мечты. Просто я не знаю, что обычно называется днем ​​мечты, но сегодня очень хороший день.

- С очень хорошей командой Франции также...

- Да, мы провели отличную игру от начала и до конца. Общественность наслаждалась, и все были счастливы. Лично и коллективно мы гордимся достижением такого рода, как разгромная победа над Голландией. Мы надеемся продолжать этот победный путь.

- Мы чувствовали, что вам очень хотелось выйти на поле сегодня ...

- Конечно, все, чего хочет футболист - это играть. Быть на поле - это то, что у меня получается лучше всего, это то, что мне больше всего нравится. Было очень приятно сыграть сегодня. У меня не хватало терпения сидеть на скамейке (он не играл в последних трех матчах за "Монако". - Прим. "СЭ").

- Теперь вы официально являетесь игроком "ПСЖ". Каковы ваши первые впечатления?

- Мне очень приятно быть частью такого клуба, который идеально подходит для меня, в нем я смогу развиваться и продолжать учиться на самом высоком уровне. Меня будут окружать великие игроки, которые выиграли все на национальном уровне, а некоторые и на европейском. У меня есть все, чтобы учиться, и многое нужно доказать.

- Почему и как давно вы выбрали "ПСЖ"?

- Прошло несколько недель с тех пор, как я принял решение. Это проект, который позволит мне продолжать прогрессировать. Это был мой главный критерий.

Трансляция матча Франция - Голландия