Кильян Мбаппе: "Брат выпросил взять его на поле в полуфинале с "Ювентусом"

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе рассказал, почему его на поле в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" вывел младший брат Этан. Напомним, встреча завершилась победой итальянского коллектива (2:0).
- Он очень хотел выйти со мной на поле, - цитирует L'Equipe Мбаппе. - Он свел меня с ума своими просьбами. Он повторял: "Возьми меня, возьми меня". Поэтому я согласился: "Хорошо, я возьму тебя".
Мбаппе на поле в матче с "Ювентусом" вывел младший брат
Célébration avec Ethaninho 🤔🙌🏽🎮 pic.twitter.com/X8WjdphMMQ– Kylian Mbappé (@KMbappe) 5 мая 2017 г.