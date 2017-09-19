Кильян Мбаппе: "Бить пенальти в "ПСЖ"? От этого одни проблемы"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе после победы над "Лионом" (2:0) в матче чемпионата Франции отметил, что не готов стать штатным пенальтистом команды. В этой встрече между его партнерами по атаке Неймаром и Эдинсоном Кавани возник конфликт - уругваец забрал у бразильца мяч перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

- Он (Кавани) не реализовал пенальти. Иногда мяч попадает в ворота, а иногда – нет. После этого он был разъярен. Он отличный футболист и в будущем забьет много голов.

Буду ли я бить пенальти? От этого одни проблемы.

По данным СМИ, из-за конфликта с Кавани Неймар попросил руководство клуба выставить уругвайского форварда на трансфер.

Точка кипения. Почему поссорились Неймар и Кавани