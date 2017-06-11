Килиан Мбаппе: "Титулы важнее "Золотого мяча"

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе сказал, что завоевание титулов с клубом для него важнее, индивидуальных наград. В прошедшем сезоне 18-летний француз провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и сделал 14 голевых передач.

– Лига чемпионов – мечта, турнир, победить в котором хочет каждый, но удается этого достичь меньшинству, – приводит Telefoot слова Мбаппе. – Титулы важнее, например, "Золотого мяча". Мне хочется дотянуться до звезд, а когда мечтаешь, то мечтаешь не о борьбе за середину таблицы. Чемпионат мира 2018 года – это моя главная цель на международной арене. Я всегда говорю: "Мечты – это хорошо, но надо работать над их реализацией".