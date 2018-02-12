Kick It Out призвала к ответственности судью, показавшего желтую карточку Балотелли

Организация Kick It Out, занимающаяся вопросами расизма в футболе, раскритиковала судью Николя Ренвия, который показал желтую карточку нападающему "Ниццы" Марио Балотелли. 27-летний итальянский форвард в матче 25-го тура чемпионата Франции против "Дижона" (2:3) получил предупреждение, возмутившись расисткими выкриками со стороны фанатов соперника.

"Kick It Out была шокирована, узнав, что Марио Балотелли получил предупреждение за то, что привлек внимание судьи к расистским скандированиям, адресованным ему фанатами "Дижона", - говорится в заявлении организации. - Недопустимо и неправильно в очередной раз видеть, как официальное лицо не применяет протокол УЕФА - принять меры, остановив игру, чтобы прервать оскорбительное поведение болельщиков.

Несмотря на то, что Kick It Out функционирует в английском футболе, мы связались с FARE (организация "Футбол против расизма в Европе". - Прим. "СЭ"), чтобы узнать, какие действия они предпримут и свяжутся ли с представителями лиги 1. Мы ждем от французских футбольных властей решительного ответа как в отношении расистских выкриков фанатов "Дижона", так и по неспособности судьи следовать протоколу".

В этом сезоне Балотелли принял участие в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 19 мячей, а также получив 11 желтых и 1 красную карточку.

Напомним, "Ницца" - соперник "Локомотива" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч между российской и французской командами состоится 15 февраля в Ницце, ответный - 22 февраля в Москве.