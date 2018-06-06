Кевин Трапп: "Возможность поработать с таким мастером, как Буффон, была бы чем-то особенным"

Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп отметил, что был бы рад поработать в одной команде с Джанлуиджи Буффоном. По данным СМИ, парижский клуб может предложить 40-летнему итальянскому вратарю двухгодичный контракт.



- Должен сказать, в прессе было множество слухов о трансферах различных вратарей в "ПСЖ". Если бы все они перешли, у нас было бы уже 15 голкиперов, - приводит Goal слова Траппа. - Для меня, как для вратаря, Буффон, конечно, – легенда. То, что он делал в последние несколько лет, в таком возрасте и на таком уровне, – невероятно. Возможность поработать с таким мастером была бы чем-то особенным. Не знаю, случится ли этот переход, но мне было бы интересно тренироваться рядом с ним.

Напомним, Буффон покинул "Ювентус" после 17 сезонов.