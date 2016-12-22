Кевин Трапп: "Цель "ПСЖ" не изменилась - хотим быть чемпионами"

Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп считает разгромную победу над "Лорьяном" в матче 19-го тура чемпионата Франции (5:0) хорошим ответом на поражение от "Генгама" (1:2) в минувшие выходные. Также он отметил, что цель парижан не изменилась - они хотят стать чемпионами.

- Думаю, что игра с "Лорьяном" стала лучшим ответом, который мы только могли дать, - цитирует пресс-служба клуба Траппа. - Победа с пятью забитыми мячами на своем поле является сильным сигналом. "ПСЖ" действительно заслужил победу, завершаем год в победном стиле. Плотность в таблице велика, поэтому будет необходимо биться до конца, но цель не изменилась - хотим быть чемпионами.