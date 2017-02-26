Каюзак был удален за то, что выбил табло из рук четвертого судьи

Полузащитник "Бастии" Янник Каюзак был удален в матче чемпионата Франции с "Анже" (0:3) за агрессивное поведение в адрес четвертого судьи. Проходя по краю поля, Каюзак зацепился за табло, которое держал в руках рефери. Он бурно отреагировал на это и выбил его у судьи из рук, за что и был удален в четвертый раз за сезон.
– Каюзак был травмирован, – цитирует L’Equipe главного тренера "Бастии" Франсуа Чикколини. – Не думаю, что судья хотел его задеть. Теперь игрока ждут два или три матча дисквалификации. Он наказал нас.
Cahuzac (Bastia) lleva 3 rojas en 4 partidos. Hoy le expulsaron tras ser sustituido y tirarle el marcador al cuarto árbitro. #Ligue1 pic.twitter.com/ypvAlRKDzz– LigueSphera (@LigueSphera) 25 февраля 2017 г.