Кавани вызван в суд Неаполя

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани сегодня был вызван в суд Неаполя по поводу спора со своим бывшим помощником. Как сообщает L'Equipe, Джузеппе Спиноза, который был ответственен за управление различными аспектами личной жизни футболиста в течение нескольких лет, рассчитывает получить компенсацию от 90 до 100 тысяч евро.

63-летний итальянец был готов помогать форварду в течение 24 часов в сутки с 2010 по 2013 год во время игры за "Наполи" и два года в "ПСЖ". По мнению Спинозы, он добросовестно работал, но никогда об этом Кавани не объявлял, поэтому желает наказать игрока за скрытую работу и увольнение без причины.