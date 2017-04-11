Кавани ставит условия "ПСЖ" по продлению контракта

Руководство "ПСЖ" намерено продлить контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает Goal. Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до 2019 года, однако парижский клуб надеется продлить игрока на еще один год.

Футболист ставит условия клубу по новому соглашению. Он настаивает, что в контракте не будут прописаны наказания за позднее возвращение в команду после отпусков и выходных, а также улучшение использования имиджевых прав. Также футболист хочет, чтобы "ПСЖ" оплачивал его налоги в стране.

Отметим, что переговоры с футболистом ведет лично президент клуба Нассер Аль-Хелайфи. Кавани играет за "ПСЖ" с 2013 года. В текущем сезоне чемпионата Франции на его счету 29 голов в 29 встречах. Всего за парижский клуб уругваец провел 189 игр, в которых записал на свой счет 123 мяча.