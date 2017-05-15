Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани признан лучшим игроком чемпионата Франции в сезоне-2016/17, сообщает официальный Твиттер союза профессиональных футболистов страны.

30-летний уругваец выступает за парижский клуб с 2013 года, в текущем сезоне он лидирует в гонке бомбардиров, забив 35 голов в 35 матчах, также на его счету три результативные передачи.