Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани признан лучшим игроком чемпионата Франции в сезоне-2016/17, сообщает официальный Твиттер союза профессиональных футболистов страны.
30-летний уругваец выступает за парижский клуб с 2013 года, в текущем сезоне он лидирует в гонке бомбардиров, забив 35 голов в 35 матчах, также на его счету три результативные передачи.
⚡️Meilleur buteur du championnat. ⚽️– UNFP (@UNFP) 15 мая 2017 г.
Le meilleur joueur de @Ligue1 de la saison est… @ECavaniOfficial ! 🏆 #TropheesUNFP pic.twitter.com/PCCkjws3yl