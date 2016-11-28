Кавани пригласил Гризманна на мате

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани пригласил форварда "Атлетико" Антуана Гризманна на мате. Французский футболист является большим любителем традиционного южноамериканского напитка.
- После больших усилий, как вчера, нет ничего лучше колебасы мате, - написал в своем твиттере Кавани. - Можем разделить его с тобой, Антуан Гризманн.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что француз может перебраться в стан "ПСЖ".
Après l'effort d'hier, rien de tel qu'un bon mate le matin. On en partage un quand tu veux @AntoGriezmann pic.twitter.com/IfbtWGb83C– Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) 28 ноября 2016 г.