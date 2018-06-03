Кавани переоделся в фотографа "ПСЖ" для розыгрыша детей

"ПСЖ" на клубном YouTube-канале опубликовал ролик о розыгрыше детей, которые занимаются в клубе. Центральной фигурой пранка выступил форвард парижан Эдинсон Кавани, загримированный под фотографа.

Уругвайский нападающий просил детей изобразить, как празднуют голы Кильян Мбаппе и он сам, после чего снимал парик и шокировал юных футболистов.

В прошлом сезоне Кавани принял участие в 48 матчах в составе "ПСЖ", забив 40 мячей и сделав 1 голевую передачу. Летом он в составе сборной Уругвая сыграет на чемпионате мира-2018, где 19 июня в Санкт-Петербурге встретится с Россией.